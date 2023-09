Homem é detido após violar medida protetiva em Jaguariúna/SP

Da Redação

Foto Divulgação PM

Na manhã desta terça-feira, a polícia de Jaguariúna, agiu rapidamente em resposta a uma chamada de violência doméstica, resultando na prisão de um indivíduo por descumprir uma medida protetiva.

A ocorrência, envolvendo uma equipe policial composta pelo Cb PM Bruno e Sd PM Maia, que contou com o apoio do Cb PM Salgueiro e CB PM Furegatti.

O indiciado, identificado como MRJ, de 42 anos, foi detido após ser encontrado no quintal da residência de sua mãe, a Sra. L, uma mulher de 67 anos, que tinha contra ele uma medida protetiva em vigor.

Segundo relatos, a polícia foi acionada via Copom para atender a ocorrência e se deslocou imediatamente ao local, onde flagrou o MRJ desrespeitando a medida protetiva e proferindo xingamentos contra sua mãe.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo, garantindo o cumprimento de seus direitos constitucionais. Posteriormente, ele foi conduzido à delegacia de polícia civil.

O Delegado Erivan Vera Cruz foi informado do ocorrido e ratificado a voz de prisão do MRJ pelo descumprimento da medida protetiva. Após a elaboração da documentação pertinente, o indicado ficou a disposição da justiça, aguardando as medidas legais cabíveis.

Este aspecto ressalta a importância da aplicação rigorosa das medidas protetivas em casos de violência doméstica, garantindo a segurança das vítimas e a responsabilização daqueles que desrespeitam a lei. A polícia de Jaguariúna continua comprometida em agir de maneira generosa em situações semelhantes, reforçando seu compromisso com a segurança da comunidade local