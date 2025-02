Homem é preso após invadir casa e tentar esfaquear vizinho em Itapira

Na noite de ontem (24), por volta das 19h51, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto e agressão no Jardim Galego, em Itapira.

De acordo com o relato da vítima, A., de 42 anos, ele surpreendeu seu vizinho, C.., de 48 anos, dentro do quintal de sua residência furtando uma prancha alisadora de cabelo e um secador. Ao ser flagrado, o invasor soltou os objetos e fugiu pulando o muro.

Desconfiado de que outros itens pudessem ter sido levados, a vítima correu para a rua, onde encontrou o suspeito bastante alterado. Neste momento, ambos entraram em luta corporal, e C.H.T. sacou uma faca e tentou esfaquear A., que conseguiu se afastar e acionar a Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram ao local e conversavam com a vítima, o agressor tentou fugir, mas foi detido. A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde C. permaneceu preso.