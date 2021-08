Homem é preso em laboratório de drogas na cidade de Jaguariúna

Foto: Guarda Municipal

Nesta quinta feira, 26, um homem de 30 anos foi preso após a Polícia Civil encontrar um laboratório de drogas no condomínio de chácaras Ana Helena, em Jaguariúna.

Os policiais, com o apoio das equipes da Guarda Municipal e do canil, foram até o local com um mandado de busca. Eles apreenderam uma grande quantidade de pés e mudas de maconha que eram cultivadas nos cômodos da casa, transformados em uma espécie de estufa, com climatizadores, ventiladores e luzes.

Além das mudas, a equipe também encontrou drogas já embaladas. O suspeito estava no local e disse aos policiais que mora na chácara há cerca de dois anos.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Jaguariúna (SP) onde a ocorrência foi registrada e será investigada.