Homem é Preso em Mogi Guaçu por Embriaguez ao Volante e Agressão a Policial

Na noite de 31 de outubro, um homem foi preso em flagrante em Mogi Guaçu, acusado de embriaguez ao volante, desobediência, lesão corporal e resistência. A ocorrência teve início quando a equipe do CGP Operações I, em patrulhamento preventivo na Avenida Júlio Xavier da Silva, avistou um Hyundai parado no meio da rua. O condutor, identificado como A., desembarcou do veículo com visíveis sinais de embriaguez, incluindo andar cambaleante e olhos avermelhados. Ao notar a iminente abordagem policial, ele retornou ao carro e tentou fugir.

Após uma breve perseguição com ordens de parada ignoradas, o motorista retornou ao ponto de partida, estacionando novamente em frente a um bar. Ao desembarcar, ele apresentava sinais claros de embriaguez, como fala arrastada, falta de equilíbrio e odor etílico. Durante a abordagem, ele se recusou a entregar a chave do veículo e, em certo momento, tornou-se agressivo, tentando agredir um dos policiais e mordendo a perna de outro, que precisou de atendimento médico.

Além da embriaguez, o veículo estava com o licenciamento atrasado, e a habilitação do condutor estava vencida. Ele também se recusou a realizar o teste do etilômetro. Diante dos fatos, o carro foi apreendido e o homem encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. A autoridade de plantão, determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante, e o indiciado permanece à disposição da Justiça.