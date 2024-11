Homem é Preso em Mogi Guaçu por Violência Doméstica, Porte Ilegal de Arma e Disparo em Via Pública

Da Redação

Na noite de 1º de novembro, um homem foi preso em Mogi Guaçu sob acusações de violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito e disparo de arma em via pública. A ocorrência teve início por volta das 23h, no Jardim Ypê V, quando a equipe da Força Tática, em patrulhamento pela área da 1ª Companhia, recebeu a denúncia de que um homem armado teria agredido uma mulher e forçado sua entrada em um veículo.

Ao se deslocarem para o local, os policiais receberam novas informações do Copom, que relatava um disparo de arma de fogo na rua e que a vítima teria entrado em uma residência próxima. No momento em que a equipe chegou à via, visualizaram um homem, identificado como L., em frente à casa. Ao perceber a presença dos policiais, ele entrou rapidamente na garagem e tentou se desfazer de um revólver cromado, jogando-o dentro de um carro.

Os policiais abordaram L. e, após buscas na garagem, localizaram o revólver calibre .38 da marca Taurus, com numeração suprimida, contendo cinco munições, sendo uma delas deflagrada. Questionado, L. afirmou que a arma era para sua proteção e que o disparo na rua teria sido acidental.

Durante a abordagem, E., a esposa de L. e vítima da agressão, saiu da residência com o rosto ensanguentado, afirmando ter sido agredida. L. recebeu voz de prisão e foi conduzido, junto com a vítima, à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. O delegado de plantão ratificou a prisão de L., enquadrando-o nos artigos 16 (porte ilegal de arma de calibre restrito) e 15 (disparo de arma de fogo em via pública) da Lei 10.826, além do artigo 129, inciso 9º (lesão corporal) do Código Penal.

E. foi encaminhada para a UPA Jardim Novo, onde recebeu atendimento médico e obteve um laudo de lesões, entregue posteriormente ao delegado. L. permanece detido e responderá pelos crimes citados, enquanto E. foi liberada após a conclusão dos procedimentos policiais.