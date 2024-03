Homem é Preso pela GCM Após Furtar uma Creche em Artur Nogueira

Durante a manhã de terça-feira (12), um indivíduo foi detido em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) após cometer um furto na creche localizada na Rua Santo Battaglia, no bairro Jardim Carolina, em Artur Nogueira. O suspeito, que já era conhecido dos funcionários da instituição por frequentar o local para buscar uma criança, adentrou uma área restrita e subtraiu um celular, cartões e um carregador.

Os funcionários da creche acionaram imediatamente a GCM através do botão de pânico ao perceberem o ocorrido. Os agentes responderam prontamente à chamada e conseguiram localizar o suspeito ainda nas proximidades do estabelecimento. O indivíduo, ao ser abordado, admitiu a autoria do crime.

De acordo com os registros da ocorrência, o homem utilizou o cartão da vítima para efetuar compras no valor aproximado de R$400,00. Além disso, dirigiu-se a uma assistência técnica para desbloquear o celular, pagando pelo serviço com o cartão furtado, que posteriormente foi descartado em um terreno baldio. Outros dois cartões furtados foram jogados em um bueiro e não foram recuperados.

O carregador do celular foi encontrado na residência do suspeito, corroborando ainda mais as evidências contra ele. As autoridades tiveram acesso às imagens do momento do crime, o que facilitou a identificação e prisão do indivíduo. Ele foi localizado na Avenida Dr. Fernando Arens, onde confessou a autoria do furto e indicou o paradeiro dos objetos subtraídos.

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial e recebeu voz de prisão em flagrante, ficando à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais. O caso levanta questões sobre a segurança em instituições de ensino e a necessidade de medidas preventivas para proteger tanto os alunos quanto o patrimônio das escolas.