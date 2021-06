Homem é preso pela PM por tráfico de drogas

Na tarde desta terça-feira (8) a Polícia Militar fazia patrulhamento, no Jardim Itacolomy, em busca de suspeitos da prática de um roubo a um mercado no bairro vizinho, no Bandeirantes, quando se depararam com um homem traficando drogas.

A ação aconteceu pelos PM’s, o Cb Domingos e o Sd Mendes, na rua Cristóvão Colombo.

No local, haviam dois rapazes com atitudes suspeitas e um deles correu pela rua e pegou algo no pé de uma pequena árvore. Ao retornar, deixou cair no chão. Ele parou para pegar o pino de cocaína e quando percebeu os PMs estavam na sua frente.

No pé da árvore, os policiais localizaram 30 pinos de cocaína e dois sacos plásticos com porções de maconha.

O outro rapaz abordado informou que era usuário e que estava no local para a compra de maconha pelo valor de R$ 50,00.

O rapaz pego em flagrante vendendo a droga foi preso e indicou aos policiais onde estava escondido o dinheiro proveniente da comercialização ilícita.

Era uma rua próxima da abordagem, na rua Divino Bueno de Godoy, tinha uma árvore com galhos cortados e lá estava a quantia total de R$ 110,00, sendo uma nota de R$ 50, duas notas de R$ 20 e duas de R$ 10.

O homem foi encaminhado á CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde foi ratificada a voz de prisão e ele ficou à disposição da Justiça. Ele já possui uma ficha criminal pelos crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e furto.

Os pinos de cocaína apreendidos pesavam 19,75 gramas da droga e as porções da maconha pesavam 34,60 gramas.

A ocorrência policial contou com o apoio dos cabo Rafael e soldado Wagner, além da equipe 1 da Rocam, o cabo Rabelo e o cabo Acácio.