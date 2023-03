Homem é preso por agredir a própria mãe e estava sendo procurado pela Justiça

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) por agredir a própria mãe e estava sendo procurado pela Justiça. O fato ocorreu na noite desta segunda-feira, dia 27, no bairro Ypê 2, em Mogi Guaçu.

Segundo a PM, os policiais foram acionados, via COPOM, para atendimento de um caso de violência doméstica. Juntamente com VTR I-26129 e VTR I-26102 a equipe se deslocou ao local dos fatos onde fez contato com B.P.O.M, a qual informou que havia sofrido agressões físicas e verbais pelo seu filho L.C.S, e que queria a medida protetiva.

Realizado também contato com C.A.O (filha da vítima) e com J.B.O (genro), os quais informaram que presenciaram as ameaças e a agressão, e que L.C.S, ameaçou ambos com uma faca. Já em contato com L.C.S, nada declarou.

Consultado o nome de L.C.S, via COPOM, foi constado que ele era procurado pela justiça. Diante dos fatos a equipe conduziu ambas as partes ao CPJ, onde a delegada plantonista Dra. Gisele Barbosa Castelo, tomou ciência dos fatos e elaborou o BOPC CS2800, de ameaça/via de fatos/captura de procurado, permanecendo L.C.S, à disposição da justiça.