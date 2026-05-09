Homem é preso por descumprimento de medida protetiva em Santo Antônio de Posse

Caso foi registrado no bairro São Judas Tadeu na manhã deste sábado

Um homem foi preso na manhã deste sábado (9) por descumprimento de medida protetiva no bairro São Judas Tadeu, em Santo Antônio de Posse.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento em uma residência do bairro.

No local, a vítima relatou que chegou em casa para buscar a bicicleta e ir ao trabalho quando encontrou o enteado dormindo na sala do imóvel, após ter entrado pela janela da cozinha.

Segundo a GCM, havia uma medida protetiva em vigor contra o autor, motivo pelo qual a corporação foi acionada imediatamente.

Os agentes entraram na residência acompanhados do morador e confirmaram a situação. O homem informou aos guardas que havia recebido a intimação referente à medida protetiva na noite anterior e alegou desconhecer que não poderia permanecer no imóvel.

Ainda conforme a ocorrência, a vítima informou que o autor não morava mais na residência havia cerca de 10 dias.

As partes foram encaminhadas à autoridade policial, que determinou o cumprimento da ordem judicial. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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