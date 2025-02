Homem é preso por roubo a transeunte em Pedreira

Na noite de 1º de fevereiro, uma equipe da Atividade Delegada do município de Pedreira atendeu a uma ocorrência de roubo a transeunte no bairro Santa Clara. A guarnição foi acionada via COPOM e, com autorização do Comando de Grupo, deslocou-se até o local dos fatos para prestar atendimento à vítima.

Durante o atendimento, vizinhos forneceram imagens do momento do crime, permitindo a identificação da motocicleta utilizada na ação, bem como as características físicas e vestimentas do autor.

Com base na placa da motocicleta, os policiais localizaram o endereço e o nome do proprietário. No local, encontraram o veículo com motor quente estacionado na garagem. A proprietária informou que seu filho havia pegado a moto sem sua autorização momentos antes do crime.

Ao ser indagado, o suspeito negou inicialmente qualquer envolvimento. No entanto, ao ser confrontado com as imagens e suas características físicas, incluindo tatuagens, ele confessou o roubo. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a J., sendo informados seus direitos constitucionais.

Com apoio da viatura I-26214, a equipe encaminhou a vítima, o autor e a motocicleta para a Central de Polícia Judiciária de Jaguariúna. A prisão foi ratificada pelo delegado de plantão e o acusado permaneceu à disposição da Justiça.