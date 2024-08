Homem é Preso por Tráfico de Drogas em Mogi Guaçu

Na manhã desta quarta-feira, 14 de agosto, uma operação da Polícia Militar em Mogi Guaçu resultou na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas no bairro Jardim Santa Terezinha. Durante um patrulhamento preventivo pela região, uma equipe da PM avistou uma situação suspeita na Avenida Vereador José Augusto Caveanha.

Os policiais observaram um homem recebendo um objeto de um motociclista. Inicialmente, o conteúdo do objeto não pôde ser identificado, mas ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo demonstrou nervosismo e tentou se desfazer de três sacos plásticos, cada um contendo 28 flaconetes com substância branca análoga à cocaína, jogando-os ao lado de um veículo estacionado.

Após realizar uma busca pessoal no suspeito, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao ser questionado, o homem confessou que havia recebido os flaconetes e que pretendia repassá-los a um terceiro para comercialização. Diante das evidências, foi dada voz de prisão por tráfico de drogas.

O suspeito e os materiais apreendidos foram levados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde a prisão foi ratificada, e o indivíduo foi recolhido, ficando à disposição da Justiça.