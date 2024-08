Homem é preso por tráfico de entorpecentes em Mogi Guaçu

Na manhã de 29 de agosto, uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas em Mogi Guaçu. Durante patrulhamento pela região, a equipe policial abordou V., que apresentava comportamento suspeito.

Ao realizar a revista pessoal, os agentes encontraram diversas moedas no bolso do suspeito, totalizando R$ 7,90. Questionado sobre sua presença no local, V. admitiu que estava envolvido na venda de entorpecentes e indicou à polícia o local onde escondia as drogas. As substâncias ilícitas estavam enterradas no chão de terra, próximo a um alambrado.

No local indicado, foram encontradas 16 pedras de crack. Além disso, em buscas nas adjacências, os policiais localizaram, entre alguns entulhos, dois embrulhos plásticos contendo 92 flaconetes de cocaína e mais 10 pedras de crack.

Diante das evidências, V. recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária. A delegada responsável pelo caso elaborou o Boletim de Ocorrência, e o indiciado permanece à disposição da Justiça.