Homem é preso por violência doméstica em Santo Antônio de Posse

Vítima apresentou lesões leves e relatou ter sido agredida com uma faca pelo companheiro; caso foi encaminhado à Polícia Judiciária

Na manhã de domingo, 15 de março, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Esperança, em Santo Antônio de Posse.

No local, os policiais encontraram a vítima com lesões leves no pescoço e na barriga. Ela relatou que havia sido agredida pelo companheiro com uma faca e informou que ele permanecia no interior da residência.

Durante a abordagem, o homem confirmou aos policiais que havia se desentendido com a companheira e afirmou ter descartado a faca utilizada na agressão na lixeira da casa. O objeto foi posteriormente entregue à equipe policial.

Ambos foram encaminhados para atendimento médico e, após serem atendidos, foram liberados. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o agressor permaneceu preso.