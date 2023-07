Homem é preso suspeito de descumprir medida protetiva contra ex-namorada em Mogi Guaçu

Reportagem: Susi Baião

Um homem, de 46 anos, foi preso na manhã desta quinta- fera (6), por descumprir medidas protetivas impostas pela Justiça em favor da ex-namorada dele em Mogi Guaçu.

Os, policiais, cabo F. Pozzer e soldado Multini foram acionados para atender a solicitação de uma mulher que estava sendo seguida pelo seu ex-namorado, contra quem ela possui uma medida protetora.

No local indicado, os investigadores encontraram o veículo Ford Escort, pertencente ao acusado, devidamente estacionado. Após realizar o patrulhamento, a equipe policial avistou J. caminhando na calçada da Avenida Melvin Jones. A vítima, que estava dentro de seu veículo Gol, portando a medida protetiva expedida pela justiça, relatou que foi fechada pelo carro do ex-namorado e obrigada a mudar para o banco do passageiro. No entanto, aproveitando a chegada rápida da viatura, ela assumiu a direção do veículo e parou em seguida. Já o suspeito, ao perceber a aproximação da polícia, tentou fugir a pé pela calçada, mas foi detido pela equipe.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao ex – namorado pelo descumprimento da medida protetiva. As partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Proteção à Mulher, onde o suspeito permanecerá preso à disposição da justiça.