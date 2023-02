Homem é preso suspeito de violência doméstica em Mogi Guaçu

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) acusado de violência doméstica em Mogi Guaçu. O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 15, no Jardim Bandeirantes, em Mogi Guaçu.

Segundo a PM, a equipe foi solicitada pelo COPOM e se deslocou até o local dos fatos onde ao chegar encontraram a vítima I.A.I.S. com uma criança de quatro anos e a irmã na calçada da residência nervosas e apavoradas relatando que na madrugada foi vítima de violência doméstica, onde foi agredida pelo seu amásio, ocasião que acionou a polícia e foi atendida pela equipe e conduzida, juntamente com o agressor para a Central de Polícia Judiciária.

A vítima retornou para casa e ao amanhecer seu companheiro retornou e entrou na residência agressivo e fazendo ameaças, momento em que ela, o filho e a irmã se trancaram no quarto e o agressor tentou várias vezes arrombar a porta no intuito de pegá-la. Nesse momento a vítima pulou a janela e fugiu para o quintal. Quando sua irmã abriu a porta o agressor pegou o celular da vítima e foi até o banheiro. As vítimas conseguiram trancá-lo nesse cômodo e acionaram a polícia pelo telefone.

Ao chegar ao local a equipe fez contato com a vítima que relatou o ocorrido e apresentou a faca quebrada utilizada pelo agressor. A equipe foi até o banheiro onde abordou o agressor N.P.S., sentado no chão, relatando que ele era a vítima. Indagado sobre o celular da mulher mentiu que não sabia e não havia visto, em busca no interior do banheiro o celular foi encontrado dentro do ralo do box, todo destruído.

Diante das informações colhidas e vestígios da violência, foi dada voz de prisão em flagrante a N.P.S., que estava visivelmente alterado e aparentando estar sobre efeito de drogas. Todos foram conduzidos até a Delegacia da Mulher, onde foram apresentados a delegada Dra. Gisele Barbosa Castelo que ratificou a voz de prisão em flagrante determinado o registro de ocorrência sobre Violência Doméstica/Lei Maria da Penha, recolhendo o agressor ao cárcere.