Homem mata vizinha com escapamento de motocicleta em Arthur Nogueira

Na tarde desta terça feira, 21, um homem foi alvejado por policiais militares após agredir e matar uma mulher no Jardim Sacilotto em Arthur Nogueira. O acusado também veio à óbito no local após os disparos.

A vítima Sedilene Rodrigues Damasceno, 35 anos, foi assassinada por Marco Antônio Paulo Nascimento, de 27 anos. Os policiais militares informaram que receberam uma chamada via 190, que o individuo havia desentendido com a vizinha, matado seu cachorro e agredido a mesma com um escapamento de moto.

Ao chegar no local dos fatos os policiais tentaram conter o acusado que tentou agredir os mesmos com o uso do escapamento, o homem foi alvejado com dois tiros e morreu no local. Uma ambulância foi acionada, porém o homem já estava sem vida.