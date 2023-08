Homem Procurado por crime em Jaguariúna é capturado pelo TOR em Campinas

Reportagem: Susi Baião

Os Policiais Militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, prenderam um homem no domingo (20), na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas.

O indivíduo, identificado como R.C.R, era procurado pela comarca de Jaguariúna pelo crime de roubo com uso de arma de fogo, com pena estipulada em 5 anos e 6 meses de reclusão.

O crime em questão ocorreu durante o rodeio de Jaguariúna em um ano anterior, quando o mesmo teria praticado um roubo a um grupo de pessoas utilizando uma arma de fogo.

A abordagem ocorreu nas proximidades do Carrefour Dom Pedro, onde um veículo Fiat Palio com dois ocupantes foi interceptado. Após busca pessoal e veicular, nenhum item ilícito foi encontrado. Entretanto, após a análise das documentações, foi constatado que o passageiro, estava sendo procurado pela justiça, com um mandado de prisão, expedido pela comarca de Jaguariúna.

As equipes responsáveis pela prisão foram compostas pelo cabo Alexandre, soldado Caputo, sargento Andretto, soldado Torres e soldado Henrique, que trabalharam em conjunto para efetuar a captura do indivíduo procurado.

O acusado permanecerá sob custódia das autoridades e será encaminhado ao sistema prisional para cumprir a pena determinada pela justiça.