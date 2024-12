Homem Procurado por Homicídio é Capturado em Jaguariúna

Na tarde de 21 de dezembro, a Polícia Militar de Jaguariúna realizou a captura de um homem procurado pela Justiça pelo crime de homicídio.

A ação teve início após a equipe ser acionada via COPOM para averiguar uma denúncia sobre a atitude suspeita de um indivíduo. Durante o patrulhamento nas proximidades do Parque Serra Dourada, nada foi constatado inicialmente. Porém, com informações fornecidas por populares, os policiais localizaram a residência do suspeito e descobriram que ele estava em seu local de trabalho.

Os agentes se dirigiram à empresa onde o homem estava empregado e, ao encontrá-lo, informaram-no sobre o mandado de prisão em aberto. O documento, expedido em 20 de dezembro de 2024, tem validade até 19 de dezembro de 2044.

Conduzido ao Distrito Policial, a investigadora confirmou a existência do mandado de prisão e levantou mais detalhes sobre o caso. O delegado de plantão, formalizou a ocorrência, registrando o Boletim de Ocorrência de Captura de Procurado.

Após os procedimentos, o homem permaneceu detido e à disposição da Justiça para as devidas providências. A captura reafirma o compromisso das autoridades locais com a segurança pública e o cumprimento da lei.