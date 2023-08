Homem Procurado por Não Pagamento de Pensão Alimentícia é Preso em Mogi Guaçu

Equipe policial efetua abordagem bem-sucedida no bairro São Carlos e encaminha indivíduo à delegacia

Mogi Guaçu, SP – Na tarde de 03 de agosto, a equipe de policiais militares composta pelo Cabo PM Teles e pelo Soldado PM Agostini realizou a captura de um indivíduo procurado pela Justiça por não pagamento de pensão alimentícia. A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina no bairro São Carlos, em Mogi Guaçu, e culminou na prisão do suspeito.

Por volta das 16h30, a equipe policial estava realizando patrulhamento na região quando avistou um indivíduo que levantou suspeitas.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em posse do suspeito. No entanto, uma consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) revelou que o indivíduo estava com um mandado de prisão em aberto devido à falta de pagamento de pensão alimentícia.

Diante da constatação do mandado de prisão em aberto, os policiais conduziram o suspeito à Delegacia de Polícia de Mogi Guaçu, onde a delegada de plantão foi informada sobre a situação. A autoridade policial confirmou o mandado de prisão e deu voz de prisão ao indivíduo.

O suspeito permanecerá à disposição da justiça e aguardará os procedimentos legais relacionados ao não pagamento de pensão alimentícia. A captura bem-sucedida é um reflexo do trabalho diligente e da atenção aos detalhes por parte da equipe policial, que se mantém ativa na busca por indivíduos procurados pela justiça.

A Polícia Militar de Mogi Guaçu segue comprometida em preservar a segurança da população e em colaborar com a aplicação da lei. A captura do suspeito reforça o compromisso das forças de segurança em manter a integridade da comunidade e combater ativamente crimes de diversas naturezas.