Homem suspeito de aplicar golpes contra idosos em Itapira é preso em Lindóia

Suspeito teria enganado vítimas nos bairros Santa Cruz e Bela Vista utilizando máquina de cartão

Um homem de 24 anos suspeito de aplicar golpes financeiros contra idosos em Itapira foi preso em flagrante na quinta-feira (7), em Lindóia, após tentar fazer novas vítimas e ser detido pela Guarda Civil Municipal.

De acordo com informações da GCM de Itapira, o suspeito é o mesmo homem que teria praticado crimes de estelionato no dia 30 de abril nos bairros Santa Cruz e Bela Vista, em Itapira.

Segundo a investigação, o indivíduo chegava às residências em uma motocicleta branca e se apresentava como representante de uma empresa que prestaria serviços para cartórios.

O homem alegava que havia documentos que não poderiam ser enviados e que precisariam ser entregues pessoalmente às vítimas. Para a suposta liberação, solicitava o pagamento de pequenas taxas, nos valores de R$ 4,29 e R$ 4,40, informando que o pagamento só poderia ser feito por cartão de débito.

As vítimas entregavam os cartões ao suspeito, que utilizava uma máquina de cartão e pedia a digitação das senhas. Em seguida, ele alegava problemas de sinal no equipamento e realizava a troca da máquina mais de uma vez.

A prisão ocorreu após o homem tentar aplicar novos golpes em Lindóia. Ele foi abordado pela Guarda Civil Municipal e encaminhado às autoridades policiais.

O caso segue sob investigação.

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