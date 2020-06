Hospital Municipal recebe mais seis respiradores

O Hospital Municipal de Itapira recebeu na manhã desta quinta-feira, 18, mais seis respiradores encaminhados pelo Governo do Estado de São Paulo através do Departamento Regional de Saúde de São João da Boa Vista. Agora, o município está equipado com 29 leitos intensivos completos para atendimento dos pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19.

A Secretária de Saúde Maria Cristina Moreira ressaltou a importância desses leitos para o atendimento da população e agradeceu aos envolvidos. “Agradecemos ao Deputado Barros Munhoz por ter feito gestão junto ao Estado e ao Departamento Regional. Ao todo, recebemos 11 respiradores graças a esse apoio”.