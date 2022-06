Hospital Universitário abre seleção para contratação de médico e psiquiatra

Inscrições podem ser feitas até o dia 25 de junho

De hoje (21/6) até o próximo dia 25 de junho, estão abertas as inscrições no Processo Seletivo Público Simplificado do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar/Ebserh) destinado à contratação de médico (sete vagas) e de médico psiquiatra (três vagas). A inscrição de ser feita pela Internet (www.ebserh.gov.br > Concursos e Seleções).

A contratação dos profissionais visa à ampliação de serviços nas áreas de Saúde Mental e de cuidado ao paciente crítico. O prazo de contratação é de, no máximo, dois anos.

As inscrições devem ser feitas por este link (https://bit.ly/3Or9hhc) até as 23h59 do dia 25 de junho, próximo sábado, conforme as recomendações do edital, acessível no mesmo endereço eletrônico. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 1º de julho.

Rede Ebserh

O HU-UFSCar integra a Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) desde 2014. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh administra 40 hospitais universitários federais e tem como foco a formação e especialização de profissionais na área da saúde, além do atendimento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).