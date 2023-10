I Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Pedreira será realizada no dia 27 de outubro

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Pedreira estará promovendo na sexta-feira, 27 de outubro, das 8h às 12h, na sede do Núcleo da Terceira Idade, localizada na Rua João Luiz Alvarenga, nº 51, Vale Verde, a I Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Segundo informou o Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social Rodolfo Firmino de Souza Rossetti, o tema em discussão será: “Cenário atual e futuro na implementação dos direitos das pessoas com deficiência: Construindo um Brasil mais inclusivo”.

“Convidamos os profissionais do setor para estarem conosco neste momento em que serão apresentadas importantes propostas para as pessoas com deficiência em nosso Município”, ressalta o Prefeito Fábio Polidoro.