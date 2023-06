ICMS tem queda nos municípios do estado de SP

A arrecadação do governo paulista com impostos levou um tombo no mês de março e fechou o primeiro trimestre com uma queda de 3,8% em comparação com o mesmo período de 2022. O desempenho acendeu o sinal de alerta.

Essa queda afetou algumas cidades da nossa região, Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Espirito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Itapira, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Paulínia, Pedreira e Santo Antônio da Posse.

O desempenho negativo da receita tributária foi puxado pelo ICMS, o imposto sobre mercadorias e serviços, que despencou 19,4% no mês passado, em relação a março de 2022, e 12,4% na comparação entre os primeiros trimestres de cada ano.

O resultado do ICMS frustou o aumento de 25,3% que o governo de São Paulo teve com o IPVA, o imposto sobre veículos, que sofreu um reajuste médio de 10,7% entre 2022 e este ano. O ICMS, contudo, é a principal fonte de receita do estado — corresponde a quase 70% da arrecadação geral.

Na prática, deixaram de entrar nos cofres do estado R$ 2,5 bilhões neste primeiro trimestre do governo Tarcísio, em comparação com o mesmo período no último ano da gestão do ex-governador Rodrigo Garcia (PSDB).