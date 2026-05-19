Ícones da música sertaneja, Zezé Di Camargo & Luciano são anunciados no Jaguariúna Rodeo Festival

Dupla integra a programação da 37ª edição de uma das maiores celebrações da música sertaneja do país

O Jaguariúna Rodeo Festival anuncia Zezé Di Camargo & Luciano em sua 37ª edição, que acontece nos dias 18, 19, 25 e 26 de setembro, na Red Eventos. A dupla, que completa 35 anos de carreira em 2026, retorna ao festival consagrada como referência do sertanejo raiz.

Zezé Di Camargo & Luciano marcaram gerações com sucessos como “É o Amor”, além de uma trajetória consolidada por grandes clássicos da música brasileira. “ASPA”, afirma a dupla.

Para Gui Marconi, vice-presidente do Grupo DVT, empresa responsável pelo Jaguariúna Rodeo Festival e pelo Circuito Sertanejo, a presença do artista reforça a tradição da festa. “Zezé Di Camargo & Luciano marcaram gerações e fizeram história em Jaguariúna. Agora estão de novo em um dos melhores momentos da carreira.” comenta.

O Jaguariúna Rodeo Festival reúne grandes nomes da música e as principais provas de arena em uma celebração do gênero no Brasil. Luan Santana, Natanzinho Lima, Panda, Wesley Safadão e agora Zezé Di Camargo & Luciano são os primeiros nomes confirmados. Os ingressos estão à venda pelo site da Total Acesso, com opções em cinco setores: Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull Ballantine’s, Camarote Open Super Bull Ballantine’s e Camarote Brahma.

Serviço – Jaguariúna Rodeo Festival 2026

Data: 18, 19, 25 e 26 de setembro

Endereço: Red Eventos – Av. Antártica, 1530 – Santa Úrsula, Jaguariúna – SP, 13918-000

Ingressos: Total Acesso

Sobre o Jaguariúna Rodeo Festival

Celebrando 37 anos em 2026, o Jaguariúna Rodeo Festival faz parte do Circuito Sertanejo e é organizado pelo Grupo DVT. O evento reúne os maiores nomes do sertanejo e da música brasileira na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, em quatro dias de festa, e, além de shows inesquecíveis, traz as principais provas de arena do país.

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together – unidade de negócios da Ambev, que atua como facilitadora no mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços – e a Diverti – empresa do Grupo DVT – com organizadores de cada uma das etapas do Circuito.

Sobre o Grupo DVT

O Grupo DVT é um grupo empresarial que gera negócios a partir do entretenimento. Suas empresas oferecem soluções completas na gestão de marcas e eventos, com competências que abrangem desde a criação e produção de eventos até a gestão de dados, marketing de influência, operação de alimentos e bebidas, tecnologia, e ativações de marcas. Com sede em São Paulo, o Grupo DVT é um dos mais completos grupos de entretenimento e negócios do Brasil. Isso porque acredita na conexão entre marcas e públicos a partir da criação de experiências que geram resultados. Para cumprir essa missão, o grupo conta com um portfólio de marcas reconhecidas nacionalmente, como Circuito Sertanejo, Jaguariúna Rodeo Festival, Caldas Country Festival, Ribeirão Rodeo Music, Camarote Bar Brahma e Coala Festival. Fazem parte do Grupo DVT as empresas Diverti, Total Acesso, Cooler DVT, ClanDVT, Coala Music e Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH).