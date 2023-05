IDOSO MATA A ESPOSA COM UM TIRO NA CABEÇA EM MOGI GUAÇÚ

Reportagem: Susi Baião

Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado na noite deste domingo (30), na cidade de Mogi Guaçu. Um idoso de 77 anos matou a esposa de 70 anos com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na residência do casal, no Jardim Santo Antônio.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o autor foi preso em flagrante e confessou o crime. Segundo informações da PM, vizinhos acionaram a polícia após ouvirem barulho de disparo de arma de fogo. No local, os agentes encontraram a vítima no sofá, com ferimento a bala na cabeça sem sinal vital. O suspeito no mesmo cômodo.

Ele confessou o assassinato e foi preso em flagrante. A arma, uma espingarda calibre 28, usada no crime foi aprendida com cinco cartuchos intactos e um cartucho deflagrado.

Na delegacia, em depoimento, o acusado disse que perdeu a cabeça após ter uma briga com a esposa e atirou contra ela, avisou a família no grupo Whatsapp e tentou tirar a própria vida.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi Guaçu como feminicídio. Segundo familiares, o casal estava junto há 52 anos.

Participaram desta ocorrência : Cb Pozzer, Cb Robson, 1° Ten Wadson, Sd Sardinha, 3° Sgt James Dean, Cb F. Pozzer, Cb Zerneri, Sd Meles.