Impactos da inteligência artificial no ambiente escolar

A utilização da ferramenta tem lados negativo e positivo e é essencial, tanto para o corpo docente

quanto para o aluno, saber diferenciá-los para usá-la da melhor forma

Informação, pensamento crítico e ética: três pilares fundamentais para considerar quando

utilizar o ChatGPT, principalmente, no ambiente escolar. “Administrar o uso da inteligência

artificial (IA) e orientar os estudantes sobre a oportunidade de ter em mãos uma inovação

tecnológica é uma parte importante do trabalho da equipe pedagógica”, explicou Andressa

Antonelli, orientadora do 1ª e 2ª séries do Ensino Médio da Unidade Brasil do Colégio

Oficina do Estudante. Ela ainda disse que é a ferramenta deve ser aproveitada no

processo de ensino e aprendizagem e, também, na busca para desenvolver os três pilares

citados anteriormente.

Segundo a orientadora, atuar com o público jovem demanda estar sempre atualizado sobre

as mudanças e novidades tecnológicas. “Pesquisar sobre e se munir de conhecimento, é

essencial para que possa haver orientação adequada aos estudantes, principalmente, no

momento de troca entre os jovens e o professor dentro da sala de aula.”

Como saber se a IA foi usada?

Um dos professores de Redação do Colégio percebeu o uso indevido do ChatGPT em

textos. “Por mais que o aluno acredite que não será descoberto, fica bem claro que a

ferramenta foi utilizada”, disse Andressa e de quebra, listou uma série de motivos para

comprovar o uso da inteligência artificial:

– Textos com informações colaterais / desnecessárias (considerando o tema tratado pelo

aluno);

– Falta de identidade na escrita;

– Opiniões sem aprofundamento;

– Alteração na linguagem diferente do usual.

“Dois dos principais problemas do ChatGPT são: a ampliação das informações e a entrega

das ideias e conceitos que estão, muitas vezes, além do que um estudante da educação

básica precisa e, também, a síntese de informações variadas sobre determinado assunto, já

que oferece uma resposta pronta; que podem vir pouco direcionadas e com muito mais

detalhes que o aluno precisaria para o momento”, exemplificou Célio Tasinafo, diretor

pedagógico da unidade Taquaral do Colégio Oficina do Estudante.

Cyberbullying

De acordo com a orientadora, o cyberbullying e o uso da internet, no geral, são temas

sempre muito dialogados com os alunos, devido, sobretudo, pela nossa atuação direta com

uma geração de nativos digitais e que não há como considerar o dia a dia sem o contato e

acesso ao mundo de informações que eles dispõe na palma de suas mãos por meio de

smartphones, tablets e computadores.

“Saber como usar corretamente todos estes recursos tecnológicos é a chave para que não

façam uso indevido e maldoso e o nosso papel é orientá-los sobre os riscos legais que isto

implica, esta é parte fundamental do papel de nós, educadores. Propagar imagens sem

consentimento, fazer comentários preconceituosos/desrespeitosos ou difamar alguém na

internet, pode acarretar em complicações não somente aos autores, mas às famílias

daqueles que são menores.”

A IA também tem seu lado bom

A orientadora explica que o corpo docente enfatiza o uso produtivo da ferramenta para os

estudantes e que este recurso pode ser utilizado para desenvolver o pensamento crítico,

assim como trabalhar o tema da ética digital com objetivos de:

– Testar seus próprios conhecimentos;

– Economizar tempo com tarefas mecânicas/repetitivas;

– Ensinar a melhor forma de elaborar perguntas;

– Trazer um ponto de partida para uma argumentação ou discussão.

“Por esses motivos, a IA pode agregar muito no sentido de reflexão diante da quantidade de

informações de fácil acesso e da fidedignidade das fontes que foram usadas.”

