IMPORTAÇÃO DE TRIGO

Dados da Secex analisados pelo Cepea mostram que as importações brasileiras de trigo seguem crescentes em 2025, somando na parcial do ano (até maio) 3,092 milhões de toneladas, o maior volume desde 2001. Em 12 meses, chegaram ao País quase 7 milhões de toneladas, quantidade que não era registrada há seis anos. Segundo o Centro de Pesquisas, o avanço na disponibilidade de trigo da Argentina nos últimos dois anos favoreceu as compras brasileiras.

AGRO EXPORTA EM MAIO

As exportações do agronegócio brasileiro somaram US$ 14,9 bilhões em maio de 2025. Apesar da leve queda de 1,4% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o resultado reflete resiliência diante da redução no volume embarcado (-4,2%) e reforça o papel estratégico do setor nas exportações brasileiras. A queda foi parcialmente compensada pela elevação de 2,9% nos preços médios dos produtos exportados. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), sob a liderança do ministro Carlos Fávaro, tem atuado na ampliação de mercados e na diversificação da pauta exportadora.

MAIS RESPONSABILIDADE FISCAL

A Coalizão das Frentes Parlamentares que representam o setor produtivo brasileiro, une-se neste manifesto para expressar nossa mais veemente indignação e profunda preocupação com as recentes medidas fiscais propostas pelo Governo Federal, em especial o acordo costurado em torno da “recalibragem” do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Exigimos: fim da política de aumento de impostos, redução imediata e substancial dos gastos públicos, reforma administrativa urgente, e foco na eficiência e na desburocratização.

PLANO SAFRA 2025/26

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) realizou nesta terça-feira (10) o Seminário Plano Safra 2025/2026, com o objetivo de discutir fragilidades do programa atual e buscar soluções que garantam mais previsibilidade, maior volume de recursos e um seguro rural mais robusto no país. O evento reuniu parlamentares, lideranças do agro, especialistas em gestão de riscos e representantes do mercado financeiro para debater propostas concretas de aprimoramento do apoio ao produtor rural. Para o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion (PP-PR), o plano safra deste ano é “extremamente desafiador” diante do cenário de altos custos de produção, elevação do frete e ausência de garantias sobre a equalização de juros. Segundo ele, o maior desafio é transformar o programa em política de Estado, livre de vieses ideológicos ou eleitoreiros.

LOGÍSTICA E ALIMENTOS

A Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), representada por sua diretora Sylvia Wachsner, participou em maio deste ano de um evento de inovação e tecnologia promovido pelo Inovabra com o apoio do SNA Startup Hub. O tema foi “Agro Conectado: Logística Inteligente, Cadeia de Produção Otimizada”. A SNA apresentou um panorama da infraestrutura de logística, onde 67,6% dos alimentos são transportados pela malha rodoviária. Já a malha ferroviária, representa apenas 21,5% da matriz de transporte. Enquanto o modal aquaviário tem um grande potencial, mas ainda é pouco explorado, principalmente, por problemas de navegabilidade.

DIA NACIONAL DO ALHO

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) participou, de audiência pública na Câmara dos Deputados para debater a instituição do Dia Nacional do Alho Brasileiro e a renovação da medida antidumping aplicada às importações de alho originárias da China. A produção de alho no país saltou de 84,1 mil toneladas em 2000 para 184,8 mil toneladas em 2023. No mesmo período, a produtividade aumentou de 6,34 toneladas por hectare para 13,32 ton/hectare.

SAFRA DE GRÃOS 2024/25

Aprodução de grãos na safra 2024/25 aponta para uma colheita de 336,1 milhões de toneladas. A nova estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta para novo recorde de produção podendo registrar uma alta de 13% em relação ao resultado obtido no ciclo anterior, ou seja, um acréscimo de 38,6 milhões de toneladas a serem colhidas. Os dados estão no 9º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25, divulgado pela Companhia.

PREOCUPAÇÃO COM INCÊNCIOS

A proximidade do tradicional período de diminuição de chuvas tem acelerado as ações de prevenção, que reúnem não apenas órgãos governamentais, mas entidades de toda a cadeia do setor agropecuário, concessionárias e setores da sociedade. Na última reunião no Palácio dos Bandeirantes, na apresentação do balanço das ações já executadas, na qual o diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Marcio Vassoler, esteve presente, a Defesa Civil informou que foram executados planos de contingência em 266 municípios paulistas e treinamentos com mais de 2.800 agentes de 574 cidades. (Com informações de assessorias)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista