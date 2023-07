IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR) UMA ANÁLISE SOBRE A TRIBUTAÇÃO DO CAMPO

O campo é parte essencial da identidade e da economia de muitos países ao redor do mundo. Em busca de recursos para financiar políticas públicas e promover a justiça social, os governos implementam diversos tipos de tributos, e um deles é o Imposto Territorial Rural (ITR). Essa forma de tributação incide sobre a posse de propriedades rurais e tem o objetivo de arrecadar recursos, incentivar a função social das terras e contribuir para a preservação ambiental. Neste artigo, exploraremos os principais aspectos do ITR, suas características, impactos e desafios.

O que é o Imposto Territorial Rural?

O Imposto Territorial Rural é um tributo cobrado pela posse de propriedades rurais localizadas fora das áreas urbanas. Sua base de cálculo é o valor da terra nua, desconsiderando as benfeitorias, como construções e culturas. A alíquota varia de acordo com o tamanho e a localização da propriedade, podendo ser maior para áreas com maior potencial produtivo.

Objetivos e Impactos Sociais

O ITR possui diversos objetivos, mas um dos principais é promover a justiça social e a função social da propriedade rural. A tributação progressiva pode incentivar a utilização eficiente da terra, desestimulando a manutenção de grandes extensões de terras improdutivas ou subutilizadas, enquanto estimula o parcelamento e o uso sustentável.

Ademais, o ITR também desempenha um papel importante na preservação ambiental. Proprietários rurais são incentivados a conservar áreas de preservação permanente, reservas legais e florestas nativas, uma vez que essas ações podem reduzir o valor do imposto a ser pago.

Desafios e Controvérsias

Apesar dos objetivos nobres, o ITR enfrenta desafios e controvérsias em sua aplicação. A definição do valor da terra nua, por exemplo, pode ser subjetiva e suscitar questionamentos por parte dos contribuintes. Além disso, a fiscalização em áreas rurais extensas pode ser um desafio logístico para o poder público.

Outro ponto de debate é o impacto do ITR sobre pequenos agricultores familiares. Propriedades de pequeno porte podem ser afetadas pela tributação, comprometendo a subsistência de famílias que dependem da agricultura para seu sustento. Nesse sentido, é fundamental que o imposto seja aplicado de forma justa e que haja políticas que protejam e apoiem a agricultura familiar.

Possíveis Soluções e Perspectivas Futuras

Para otimizar a aplicação do ITR, é necessário investir em mecanismos de fiscalização mais eficientes, como a utilização de tecnologias de sensoriamento remoto e georreferenciamento. Isso ajudaria a identificar áreas desmatadas, estimar a produtividade e garantir o cumprimento da legislação.

Adicionalmente, é fundamental que o ITR seja parte de um conjunto de políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável do meio rural. Investimentos em infraestrutura, educação, assistência técnica e acesso a crédito podem fortalecer a produção rural e garantir a função social da terra.

Em relação às pequenas propriedades familiares, é importante considerar a possibilidade de isenções ou alíquotas diferenciadas que levem em conta a renda e o tamanho das propriedades. Isso poderia evitar a sobrecarga tributária sobre essas famílias e contribuir para a manutenção do tecido social e econômico das comunidades rurais.

Conclusão

O Imposto Territorial Rural é uma ferramenta importante para a arrecadação de recursos e promoção da justiça social e ambiental no meio rural. No entanto, sua aplicação precisa ser cuidadosa e equilibrada, levando em consideração as particularidades e desafios do campo. O ITR, quando bem administrado e integrado a políticas públicas efetivas, pode contribuir para o desenvolvimento sustentável e a valorização do meio rural, respeitando as diferentes realidades e necessidades dos agricultores e proprietários de terras.

Dr. Caius Godoy (Dr. Da Roça), Advogado e Presidente da Comissão de Agronegócios e Assuntos Agrários da OAB Jaguariúna.

e-mail: caius.godoy@adv.oabsp.org.br