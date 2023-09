Inauguração da Praça Padre Geraldo Jacobucci: Homenagem Emocionante a um Sacerdote

Padre Geraldo Jacobucci é eternizado em uma cerimônia cheia de significado

No domingo, 24 de setembro, a cidade testemunhou um momento tocante e histórico, com a inauguração simbólica da Praça Padre Geraldo Jacobucci. A ocasião não apenas celebrou a memória do sacerdote, mas também marcou a benção da primeira etapa das obras da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, situada no bairro Padre Pedro, e uma comovente carreata que acompanhou os restos mortais do Padre até a Paróquia Santo Antônio.

A inauguração da Praça Padre Geraldo Jacobucci foi um tributo a esse sacerdote , cuja influência transcendeu as paredes da igreja. A praça agora leva seu nome como um lembrete de sua contribuição à cidade e à paróquia.

A cerimônia começou com a benção da primeira etapa das obras da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. As obras da igreja não apenas servirão como um local de culto, mas também como um espaço de unidade e apoio para todos os residentes.

Após a benção, uma carreata tomou as ruas da cidade para acompanhar os restos mortais do Padre até a Paróquia Santo Antônio. A procissão foi uma demonstração impressionante do afeto e respeito que a comunidade tinha por Padre Geraldo.

A programação culminou na Igreja Matriz, onde os fiéis se reuniram para participar da Santa Missa presidida pelo bispo diocesano, Dom Luís Gonzaga. A missa proporcionou um momento de reflexão e comunhão, permitindo que todos os presentes expressassem suas gratidões e lembranças do Padre Geraldo Jacobucci.

A inauguração da Praça Padre Geraldo Jacobucci não apenas enriqueceu o patrimônio da cidade, mas também ressaltou a importância de homenagear aqueles que fizeram contribuições significativas para a comunidade. Padre Geraldo Jacobucci será lembrado não apenas como um sacerdote dedicado, mas como uma figura central na história desta cidade, cuja influência nunca se desvanecerá.