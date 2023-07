Inauguração da Subsede da OAB de Jaguariúna em Santo Antônio de Posse

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo Patricia Vanzolini, presidente da OAB Seção São Paulo, Maria do Carmo Abrucezi Santiago, presidente da subseção de Jaguariúna, Caio Vicenzotti, vice-presidente Vânia Oliveira secretária adjunta, Cleide Trolezi tesoureira da OAB de Jaguariúna, João Leandro Loli, prefeito do município de Santo Antônio de Posse, prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis e João Marcos Bazani, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse.

A nova subsede da OAB é composta por uma sala projetada para atender as necessidades da advocacia local. O objetivo principal, segundo o vice-presidente da OAB, Dr. Caio Vicenzotti, é disponibilizar um espaço equipado para o uso dos advogados, possibilitando o agendamento de atendimentos a clientes e a realização de audiências virtuais. Além disso, o local também será destinado ao atendimento do público carente, que necessita de assistência jurídica para propor ações judiciais ou nomear advogados para defesa, por meio de um convênio entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB.

Durante a cerimônia de inauguração, a orquestra municipal, sob o comando do maestro Eberson, executou o hino nacional e o hino da cidade, proporcionando um clima festivo ao evento. A presença da presidente da OAB São Paulo, Maria Patrícia Vanzolini Figueiredo, e dos membros da OAB Jaguariúna, bem como a participação dos prefeitos de Santo Antônio de Posse, João Leandro Loli, e de Jaguariúna, Gustavo Reis, demonstraram a importância e o apoio dado às atividades da advocacia local.

A criação da sub sede da OAB em Santo Antônio de Posse é mais uma das propostas de campanha que está sendo cumprida pela atual diretoria da OAB Jaguariúna. A conquista desse espaço, resultado de um esforço conjunto entre a OAB/SP, a prefeitura e a Câmara Municipal, representa um avanço significativo para a advocacia da região. O novo espaço proporcionará melhores condições de trabalho e atendimento aos advogados, além de beneficiar a população carente que necessita de assistência jurídica.

A inauguração dessa subsede é apenas uma das várias realizações planejadas pela diretoria da OAB Jaguariúna, que pretende entregar outras conquistas até o final de sua gestão, em dezembro de 2024. A criação desse espaço dedicado à advocacia demonstra o compromisso da OAB com o fortalecimento da profissão e com o acesso à justiça na região de Santo Antônio de Posse.