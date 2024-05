Inauguração do Coreto Municipal de Mogi Mirim: Um marco histórico para a cidade

Há alguns meses, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Mogi Mirim (COMPHIC) anunciou um projeto de restauração do Coreto Municipal, um dos pontos turísticos mais conhecidos de nossa cidade. Desde então, o COMPHIC empenhado em preservar nossa rica história, participou ativamente de cada etapa desse processo.

As reuniões de planejamento foram palco para discussões e decisões fundamentais para o sucesso da restauração com base na construção original do patrimônio tombado. Como presidente do COMPHIC, com outros membros, contribui com ideias e direcionamentos, garantindo que a essência e a beleza do Coreto fossem preservadas.

Em março, foram realizadas visitas constantes ao local da obra, onde verifiquei pessoalmente o andamento dos trabalhos. Essas visitas não apenas garantiram a qualidade da restauração, mas também demonstraram o comprometimento da comunidade em manter viva nossa herança cultural.

E finalmente, em maio, a cidade se reuniu para celebrar a inauguração do Coreto Municipal de Mogi Mirim. Foi um momento de orgulho e alegria, onde a comunidade pôde apreciar a beleza restaurada do Coreto e o poder da união e da dedicação em prol de nossa história.

Nesse evento memorável, tive a honra de discursar, compartilhando a importância histórica do Coreto e a relevância desse projeto para o futuro de Mogi Mirim.

Essa inauguração não é apenas a entrega de uma obra, mas sim um marco histórico para nossa cidade. É o resultado do esforço conjunto de todos aqueles que valorizam e se dedicam a preservar nossa identidade cultural. O Coreto Municipal de Mogi Mirim, agora restaurado, continuará a ser um ponto turístico, e um símbolo de nossa história e de nossa comunidade.

