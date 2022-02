Inaugurado novo Centro de Atendimento a Comunidade

Inauguração se deu na terça-feira (15)

Na terça-feira (15), foi inaugurado pela Prefeitura Municipal através do departamento de Assistência Social, o Centro de Atendimento a Comunidade no bairro Bela Vista. O objetivo do novo espaço é facilitar o acesso do público do bairro aos serviços oferecidos pela a assistência social, tendo em vista a distância da atual sede.

O Bela Vista é o bairro em que possuem mais pessoas assistidas pela Assistência Social na cidade, o novo centro de atendimento só tem a agregar para todos os moradores e usuários dos serviços.

Os serviços oferecidos serão os mesmos já proporcionados hoje, dentre eles: curso de pintura em tela, aula de beleza (manicure, pedicure, design de sobrancelhas, etc), atendimento com psicólogo 1 vez por semana, atendimento do INSS, entrega do programa Viva Leite e entrega das cestas básicas.

“Queremos dizer também, que o centro de atendimento ficará aberto para a população trazer para a assistência as necessidades do bairro e, assim, podermos estudar as possibilidades de agregar cada vez mais serviços prestados neste local”. Destacou a Primeira Dama do Município Ana Lucia Lima da Silva.