INCÊNDIO RESIDENCIAL DEIXA DUAS VÍTIMAS EM ITAPIRA

Um casal de jovens foi a óbito nessa terça, 7 de junho de 2022, no município de Itapira/SP. A causa da morte foi um incêndio do qual suspeita-se que o início foi em razão de uma vela deixada acesa no quarto durante o período da madrugada, enquanto o casal dormia.

A casa está localizada na Rua Manoel Álvares Marques, no bairro Jardim Galego. As vítimas foram identificadas como Tailaine Estevão Marcelo, de 18 anos, e Sauan Santos da Silva, de 19 anos.

Uma mulher e duas crianças também estavam presentes na residência mas conseguiram escapar. Segundo testemunhas que tentaram socorrer as vítimas, a porta que dava acesso ao quarto do casal estava trancada e as chamas alastraram-se rapidamente impedindo o resgate.

Quando o corpo de bombeiros chegou ao local o óbito já havia ocorrido. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal de Mogi Guaçu para exames e posterior liberação para as famílias. Outros detalhes concernentes ao incêndio ainda estão sendo apurados e informações serão atualizadas oportunamente.