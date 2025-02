Indivíduo é preso por furto de fios de cobre em Mogi Mirim

Na madrugada de 1º de fevereiro, um homem foi preso em flagrante por furto de fios de cobre em um estabelecimento comercial em Mogi Mirim.

Durante patrulhamento ostensivo, a equipe policial visualizou o suspeito descendo pela grade de alambrado do local, o que gerou desconfiança. Na abordagem, os policiais encontraram um rolo de fios de cobre no chão, ao lado do indivíduo. Ao ser questionado, ele confessou ter subtraído o material, alegando que possuía dívidas relacionadas ao tráfico de drogas e decidiu furtar os fios para vendê-los e quitar parte do débito.

Diante da confissão e da materialidade do crime, os policiais deram voz de prisão ao suspeito pelo crime de furto. No momento da detenção, ele tentou fugir, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe.

O homem foi conduzido ao plantão da Delegacia de Polícia de Mogi Guaçu, onde os fios de cobre e um alicate, possivelmente utilizado no crime, foram apreendidos. A autoridade policial registrou a ocorrência e tomou as medidas cabíveis.