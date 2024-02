Indivíduo é Preso por Tráfico de Drogas em Artur Nogueira com Apoio do Canil

Da Redação

Na noite de 19 de fevereiro, a equipe da ROMU INSPETORIA estava em patrulhamento pela Rua José Margonar, área verde do Bairro Jd Batistela, conhecida por ser um local de intenso tráfico de drogas. Durante a operação, os policiais visualizaram um indivíduo já conhecido nos meios policiais pelo prenome “R” com um embrulho plástico em sua mão direita. Ao perceber a presença da viatura da ROMU, “R” demonstrou atitude de espanto, dispensando o embrulho no mato, o que motivou sua abordagem.

Após a abordagem, durante a busca pessoal, foi localizada no bolso de sua bermuda a quantia de R$ 124,00 reais em cédulas trocadas e um aparelho celular da marca Samsung. Em seguida, a equipe acionou o apoio do Canil, que enviou o cão policial “Lupy”. Com o emprego do faro do cão, foi possível localizar um invólucro plástico contendo 21 pedras de uma substância amarelada, semelhante ao crack, no local onde “R” havia dispensado o embrulho.

Diante dos fatos, “R” foi detido e conduzido juntamente com as drogas, dinheiro e objetos até o plantão policial. No plantão, foram narrados os acontecimentos à autoridade competente, que deliberou a elaboração do Boletim de Ocorrência de Natureza “Tráfico de Drogas”. Posteriormente, “R” foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal local, onde foi submetido ao exame cautelar. Ao término da ocorrência, ele permaneceu à disposição da justiça.

Essa ação demonstra o compromisso das forças de segurança em combater o tráfico de drogas, garantindo a segurança e bem-estar da comunidade de Artur Nogueira.