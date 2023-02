Indivíduos suspeitos de porte ilegal de arma de fogo são presos em Itapira

Na tarde desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, quatro indivíduos suspeitos de porte ilegal de arma de fogo foram abordados pela Polícia Militar (PM) na Avenida dos Italianos, em Itapira.

Durante patrulhamento com motocicletas foi abordado o veículo Citroen/C3, que utilizava Insulfilm nos parabrisas, não sendo possível visualizar seu interior. Realizado os procedimentos de abordagem, sendo que quatro indivíduos ocupavam o seu interior.

Solicitado apoio ao CGP III, Sgt PM Lopes, comparecendo no local da abordagem, as viaturas, I-26307, CGP e Força tática.

Após busca veicular, foi localizado no banco do motorista em sua parte traseira um revólver calibre 32, municiado com 4 munições intactas. Durante a entrevista pessoal, ninguém assumiu a posse da arma de fogo, sendo todos conduzidos a Delegacia de Polícia.

Chegando na Delegacia o indivíduo R.L assumiu o porte do armamento ao Delegado Anderson Cassimiro de Lima, que ratificou a voz de prisão e elaborou o BOPC pelo crime de Porte ilegal de arma de fogo sendo arbitrado fiança que foi paga sendo todos liberados.