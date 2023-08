Iniciada a Construção da Casa da Juventude em Holambra

Um Espaço de Oportunidades e Desenvolvimento com a Realização da Prefeitura Municipal

Teve início essa semana, o início da construção da Casa da Juventude, um projeto inovador e crucial para a comunidade próxima ao Residencial Flor D’Aldeia, localizado no município de Holambra. Esta iniciativa, liderada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura Municipal, promete trazer uma série de oportunidades e recursos para a juventude local, abrindo portas para o crescimento pessoal e profissional.

A Casa da Juventude será um espaço multifuncional projetado especificamente para atender às necessidades e aspirações dos jovens. Este ambicioso empreendimento irá oferecer uma ampla gama de serviços e recursos aos jovens do municíoio

A Casa da Juventude será um viveiro de empreendedores, oferecendo orientação, recursos e espaços de trabalho compartilhados para aqueles que desejam iniciar seus próprios negócios.

Busca de Oportunidades de Emprego e Renda: A equipe da Casa da Juventude estará à disposição para auxiliar os jovens na busca por oportunidades de emprego e renda, fornecendo orientação profissional e treinamento.

Este projeto tem como objetivo central estimular a criatividade e o progresso da juventude local. Ao criar um ambiente propício para o aprendizado, a colaboração e o empreendedorismo, a Casa da Juventude pretende ser um catalisador para o desenvolvimento de novos projetos e negócios.

Com a construção agora em andamento, a previsão otimista é que a Casa da Juventude seja concluída em março do próximo ano. Isso significa que em breve, a juventude local terá acesso a uma gama de recursos e oportunidades que podem ajudá-los a alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos.