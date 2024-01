Iniciada a construção de quadra de areia do Centro Esportivo AICA

Seguindo com as ações de revitalização do Centro Esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno, conhecido como AICA, no Jardim São Pedro, a Prefeitura realizou nesta segunda-feira, 8 de janeiro, os serviços de limpeza de área para a construção da quadra de areia da praça esportiva. A revitalização do centro esportivo está recebendo um investimento de R$ 920 mil. A previsão é que a obra seja concluída em até 12 meses.

No espaço já foram realizados os trabalhos de construção de arquibancadas e de metade da quadra poliesportiva de concreto e drenagem de águas pluviais. Também estão entre os serviços executados a reforma dos vestiários, que receberam novo telhado, vasos sanitários, pias, revestimentos de pisos e azulejos, além de uma nova caixa d’água.

“É um espaço que há muito tempo não recebe serviços de zeladoria. Então, vamos revitalizar toda a área para que a população tenha um local para o esporte e para o lazer, com quadras poliesportiva e de areia, academia ao ar livre e playground. Mais um local que estamos recuperando. Tratando com o respeito que a coisa pública merece”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Além das quadras, novos equipamentos também serão instalados, como conjunto de trave completa com rede para futebol de salão, poste com rede de voleibol e tabela completa com suporte e rede para basquete. A revitalização prevê também a reforma dos alambrados e construção de muro, calçamento em concreto e valetas para escoamento de águas pluviais.