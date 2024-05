Iniciativa da Igreja Quadrangular: Primeiro Mercado Solidário é lançado em Santo Antônio de Posse

No ultimo sábado, 11 de maio, foi lançada em Santo Antônio de Posse uma iniciativa revolucionária com o potencial de transformar vidas e fortalecer comunidades. Sob a liderança da Associação Pró Vida, presidida pelo pastor Romeu Rodrigues Junior, e com o apoio do vice-presidente Pastor Francisco Moraletti e voluntários dedicados, nasce o Mercado Solidário, uma proposta inovadora com foco na inclusão das famílias mais carentes do município. Esta é uma iniciativa da Igreja Quadrangular, abraçada pelas igrejas: CERV, Missão Paz e Vida, Assembleia de Deus, Missão Pentecostal, Plenitude, Batista Independente, coordenadas por seus respectivos pastores e coordenadores de Ação Social.

O Mercado Solidário não é apenas mais uma instituição de caridade, mas sim uma abordagem humanizada que visa não apenas fornecer assistência material, mas também promover a dignidade e a autoestima das famílias necessitadas. Em sua essência, o projeto busca oferecer uma nova visão sobre a assistência social, integrando-a com educação financeira e solidariedade.

O diferencial do Mercado Solidário reside no seu formato único de operação. As famílias selecionadas pelo programa passam por uma triagem cuidadosa, onde suas necessidades são identificadas e respeitadas. Em seguida, recebem um valor em moedas denominado de “denário”, uma referência histórica que remonta à Antiguidade, simbolizando o poder de escolha e autonomia financeira.

Utilizando esses denários, as famílias têm a liberdade de escolher os produtos que desejam no próprio Mercado Solidário, que é abastecido com doações recebidas pela igreja. Inicialmente, o mercado oferece itens básicos, porém, à medida que o projeto avança, a variedade de produtos disponíveis tende a aumentar, proporcionando às famílias uma experiência de compra mais diversificada e condizente com suas necessidades individuais.

Segundo o Pastor Romeu, a essência do projeto vai além da mera distribuição de alimentos e bens essenciais. Ele afirma: “A ideia do projeto é dar autoestima às pessoas. Muitas vezes, quem recebe uma cesta básica em casa se sente depreciado. Aqui, elas terão a oportunidade de fazer suas compras, escolhendo os produtos que desejam e levando de acordo com suas necessidades, dentro do limite estabelecido durante a triagem.”

Todas as igrejas evangélicas estão convidadas a fazer parte deste nobre projeto. Podem colaborar arrecadando alimentos, encaminhando voluntários e indicando famílias que precisam ser assistidas. Além disso, têm a oportunidade de participar de novos projetos da Pró Vida. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: 19 997246706.

É inegável que iniciativas como o Mercado Solidário elevam a autoestima e a dignidade das famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, promovem a educação financeira e a independência, incentivando o desejo dessas famílias de se tornarem autossuficientes. Portanto, é fundamental que a sociedade abrace esse tipo de projeto, contribuindo com donativos e apoio para seu contínuo desenvolvimento e expansão. Juntos, podemos construir comunidades mais fortes e inclusivas, onde todos têm a oportunidade de prosperar e viver com dignidade.