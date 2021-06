Início da Semana do Meio Ambiente tem instalação de novas lixeiras em espaços públicos

A Prefeitura de Mogi Guaçu realiza entre os dias 1º e 2 de junho, terça e quarta-feira desta semana, a instalação de 59 lixeiras em jardins, parques e praças da cidade. O trabalho, que é promovido pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), começou com a colocação de seis delas na manhã de hoje no Parque dos Ingás.

O início dos trabalhos, que serão executados ao longo de pistas de caminhadas e áreas de uso comum, faz parte da comemoração do Dia do Meio Ambiente, que é celebrado mundialmente em 5 de junho. Em Mogi Guaçu, a semana de conscientização contará com doação de árvores e ações educativas, além de serviços de rotina da pasta, como manutenção de áreas verdes.

“Colocamos os novos equipamentos com o intuito de incentivar que as pessoas evitem jogar lixo no chão ou em locais inadequados. Além disso, as lixeiras são um meio de esclarecer às pessoas que os resíduos jogados em áreas verdes e espaços públicos poluem, contribuem para enchentes e agridem o meio ambiente, chegando inclusive até o nosso rio”, explica o titular da pasta, Marcelo Vanzella Sartori.

De acordo com ele, materiais descartados de forma irregular pode ainda contaminar o solo, prejudicando a saúde pública e gerando um grande impacto ambiental. “A falta de conscientização e de informação leva as pessoas a não separarem o lixo orgânico dos materiais tóxicos, como lâmpadas fluorescentes e lixos hospitalares, por exemplo”, explica.

A instalação será feita, conforme cronograma da Secretaria, no Complexo do Campo da Brahma (6), PPA do Jardim Santa Marta (2), PPA do Jardim Novo II (2), Lagoa do São José (4), Praça Francisco Marquese – Campo do TG (6), Feira do Carro (3), Praça Juca Dany (2), Praça Monteiro Lobato (5), Praça do Jardim Brasília – Bela Vista (3), Parque Linear Córrego dos Macacos (10), Praça da Vila Paraíso (4), Paço Municipal (1), Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (2) e Praça Nossa Senhora das Graças – Pracinha das Crianças (3).

SAAMA doa mudas a quem quer plantar

A SAAMA, desde 1992, possui um programa permanente de doação de árvores nativas e exóticas para plantio em calçadas, áreas verdes, praças, logradouros públicos e reflorestamento em áreas rurais. “Muitas pessoas querem plantar uma árvore em frente de casa ou até mesmo no terreno da residência e não sabem se podem, onde encontram uma muda ou até mesmo qual espécie é adequada. A SAAMA tem mudas de graça para doar. Basta solicitar na Secretaria”, conta a engenheira agrônoma, Vera Ramalho Padovani.

De acordo com ela, as árvores para plantio em calçadas, como Chapéu de Napoleão, Oiti, Mimo Vermelho, Ypê de Jardim e Resedá, foram selecionadas para não causarem problemas junto à rede elétrica, de rachaduras, entre outros. “Também fornecemos orientações técnicas a todas as pessoas que estejam interessadas em adquirir mudas de árvores para plantio em calçadas, praças, áreas verdes e áreas que necessitam de recuperação ambiental”, disse.

Interessados podem retirar as mudas na sede da SAAMA, localizada na Avenida Mogi Mirim, 93, bairro Areião. Lá o morador poderá escolher a mais adequada ao seu local de plantio por meio de dados técnicos e fotos das espécies. “Uma arborização planejada de forma correta evita inúmeros problemas de caráter ambiental e comunitário, contribuindo para termos mais qualidade de vida. Antes de plantar uma árvore na calçada, procure orientação técnica conosco”, finaliza Vera. Mais informações estão disponíveis pelo número (19) 3811-7040.