Inovação e Tecnologia: Mogi Guaçu recebe Selo Aspiracional na 3ª Edição do Connected Smart Cities

Mogi Guaçu recebeu o Selo Aspiracional na 3ª Edição do Connected Smart Cities, como reconhecimento e mérito por desenvolver boas práticas em políticas de inovação e tecnologia em cidades inteligentes do Brasil. O anúncio foi feito durante o evento nacional Connected Smart Cities (CSC), ocorrido em São Paulo entre os dias 3 e 4 de setembro, sendo ele uma iniciativa da Plataforma Connected Smart Cities em parceria com a Soluções Públicas Inteligentes (Spin).

O secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU), Eduardo Manfrin Schimidt, esteve presente no evento representando o prefeito Rodrigo Falsetti. Este reconhecimento ressalta o comprometimento do município em adotar políticas de inovação e tecnologia para se tornar uma cidade mais inteligente e conectada.

“É um marco importante para Mogi Guaçu, demonstrando que estamos no caminho certo ao investir em infraestrutura tecnológica, soluções de mobilidade, conectividade e na melhoria dos serviços públicos por meio de tecnologias inteligentes”, disse o chefe do Executivo.

Eduardo Schimidt destacou que o selo mostra que a cidade está se preparando para o futuro, com foco na sustentabilidade, inclusão digital e eficiência na gestão pública. “Isso também fortalece nossa posição para atrair investidores e empresas de tecnologia, mostrando que estamos prontos para nos tornarmos um polo de inovação na região”, disse.

Ele explicou que a ferramenta avalia os panoramas das cidades brasileiras dentro de seis dimensões, sendo cinco delas de caráter autodeclarado e uma considerando os resultados alcançados pelas cidades nas últimas edições do ranking Connected Smart Cities. A premiação elege as iniciativas segundo os seguintes níveis de avaliação: Diamante, Ouro, Prata, Bronze e Aspiracional.

“As ações avaliadas são planejamento e governança da Cidade Inteligente, ecossistema de inovação, plano de infraestruturas e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações e maturidade para parcerias. E, por último, é levado em consideração a tendência de evolução no ranking Connected Smart Cities, identificando o reflexo de boas práticas nos indicadores da cidade”, contou.

ISO

A partir disso, Mogi Guaçu também já está trabalhando para obter o ISO (Organização Internacional para Padronização) de Cidade Inteligente. Essa certificação para cidades inteligentes refere-se a um conjunto de normas internacionais desenvolvidas para ajudar cidades a gerenciar melhor seus recursos como, por exemplo, a qualidade de vida de seus habitantes e em promover um desenvolvimento sustentável.

“A ISO tem várias normas relacionadas a cidades inteligentes, sendo a principal delas a ISO 37120, que define indicadores para medir o desempenho de serviços urbanos e a qualidade de vida”, explicou.

Segundo Schimidt, a certificação dessa normas é baseada em aspectos, como sustentabilidade ambiental, governança e participação cidadã, infraestrutura, mobilidade urbana, saúde e educação e energia e gestão de resíduos.

“Por meio dessas normas, é possível que uma cidade se compare a outras de maneira estruturada e melhore continuamente suas políticas e processos, visando transformar-se em uma cidade mais eficiente, sustentável e conectada. Um exemplo relevante é a ISO 37122, que foca especificamente em cidades inteligentes, abrangendo tecnologias que ajudam na eficiência dos serviços públicos e na integração de informações para a tomada de decisões estratégicas”, finalizou.