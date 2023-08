Inscrições abertas para as oficinas gratuitas de cinema do Projeto Curta Jovem

Jovens entre 13 e 18 anos podem se inscrever no projeto de 15/08 a 01/09

Paulínia/SP; Uma câmera ou um celular nas mãos, uma ideia na cabeça e um roteiro no papel. Essas são algumas das etapas de uma produção audiovisual, que serão contempladas nas oficinas de cinema do Projeto Curta Jovem, que será realizado em Paulínia entre os dias 05/09 e 07/11. O curso é voltado para jovens de 13 a 18 anos, que já podem se inscrever pela página www.projetocurtajovem.blogspot.com. O prazo vai de 15/08 a 01/09.

Um dos principais objetivos do Curta Jovem é fazer com que os jovens tenham contato com todas as etapas de uma produção audiovisual, para que possam colocar todas elas em prática. Eles mesmos fazem o roteiro, atuam, dirigem, gravam e editam. Mariana Atauri Maurer, produtora e coordenadora pedagógica do projeto, explica que, para isso, as oficinas trazem professores que atuam no audiovisual e acumulam uma larga experiência no interior do estado, especificamente em Campinas, ajudando na formação profissional desses jovens. “A prática do fazer artístico desenvolve uma série de habilidades e competências, que podem ser utilizadas nas carreiras futuras dos participantes, sigam eles pelo caminho do audiovisual ou não”, reforça Mariana

Para Roberto Limberger, coordenador do projeto, as oficinas reforçam ainda o papel dos jovens na comunidade onde vivem, permitindo que desenvolvam um olhar diferenciado para as questões do dia a dia. “O projeto utiliza o audiovisual como uma ferramenta para sensibilização artística dos jovens, aproximando a arte de temas de seu entorno e desenvolvendo noções de cidadania através do protagonismo juvenil”, pontua o coordenador.

“A Air Liquide tem como um de seus pilares ‘Atuar para todos’, então Responsabilidade Social é um elemento fundamental em todas as nossas ações. Nosso objetivo é gerar impacto positivo para a sociedade e acreditamos que essa iniciativa está de acordo com o que buscamos porque vai dar aos jovens a oportunidade de desenvolver habilidades em uma área profissional e esse pode ser o primeiro passo de uma carreira de sucesso”, ressalta Michelle Maximiano, Diretora Jurídica e presidente do Comitê de Responsabilidade Social da Air Liquide Brasil.

O Projeto Curta Jovem será realizado na cidade de Paulínia, no Teatro Ceart. As oficinas acontecem entre os dias 05/09 e 07/11, sempre às terças-feiras, das 13h30 às 17h30. O projeto é uma iniciativa do Instituto ideia Coletiva, realizado via Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, ProAC ICMS, e recebe o patrocínio da Air Liquide.

Sobre o Instituto Ideia Coletiva:

O Instituto Ideia Coletiva é um ponto de cultura, uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e possui reconhecimento do Ministério da Justiça e demais órgãos públicos. Atuamos na formação e difusão cultural, através de diversas linguagens artísticas, idealizando e executando projetos em todo território nacional.

Sobre a Air Liquide

Líder mundial em gases, tecnologias e serviços para Indústria e Saúde, a Air Liquide está presente em 73 países com aproximadamente 67.100 funcionários e atende a mais de 3,9 milhões de clientes e pacientes. Oxigênio, nitrogênio e hidrogênio são pequenas moléculas essenciais para a vida, matéria e energia. Eles incorporam o território científico da Air Liquide e estão no centro das atividades da empresa desde a sua criação em 1902. Agir hoje enquanto prepara o futuro está no centro da estratégia da Air Liquide. Com o ADVANCE, seu plano estratégico para 2025, a Air Liquide visa uma atuação global, combinando dimensões financeiras e extra financeiras. Posicionado em novos mercados, o Grupo beneficia de importantes trunfos como o seu modelo de negócio que combina resiliência e solidez, a sua capacidade de inovação e o seu conhecimento tecnológico. O Grupo desenvolve soluções que contribuem para o clima e a transição energética – especialmente com hidrogênio – e atua para progredir nas áreas de saúde, digital e alta tecnologia. A receita da Air Liquide totalizou mais de 29,9 bilhões de euros em 2022. A Air Liquide está listada na bolsa de valores Euronext Paris (compartimento A) e pertence aos índices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 e FTSE4Good.

Programação

Oficinas de cinema do Projeto Curta Jovem

Data: de 05/09 a 07/11

Horário: às terças-feiras, das 13h30 às 17h30

Local: Teatro Ceart – Rodoshopping – Av. José Lozano Araújo, 1515, Paulínia/SP

Serviço

Inscrições abertas para as oficinas gratuitas de cinema do Projeto Curta Jovem

20 vagas

Período: de 15/08 a 01/09

www.projetocurtajovem.blospot.com