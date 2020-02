Inscrições abertas para aulas de coral gratuitas do projeto Encanto da Voz em Limeira

Estão abertas as inscrições para as oficinas de canto coral do projeto Encanto da Voz, que trabalhará a musicalização de crianças e adolescentes na cidade de Limeira. O curso, que tem duração de um ano letivo, será ministrado às quintas-feiras com início em 5 de março.

O Encanto da Voz é um projeto que busca trabalhar a musicalização de crianças e adolescentes através da montagem de coral. Dessa maneira, tem o objetivo de aproximar os jovens da música e fomentar a socialização por meio de ações culturais e da expressão artística.

Serão 4 turmas com 25 alunos cada, divididas por faixa etária, contemplando crianças e jovens dos 8 aos 20 anos de idade. As aulas serão ministradas uma vez por semana para cada turma, sempre às quintas-feiras, com duração de 1h20.

Os participantes da oficina passarão por todas as etapas de um curso regular de iniciação musical, desde a teoria da história da música até as aulas práticas, com exercícios fono-respiratórios, dicção, interpretação e entonação, todas as etapas com ensaios.

Ao final das oficinas, haverá a montagem de um coral, que se apresentará em um espetáculo aberto ao público e gratuito.

Realizado pelo Governo do Estado de São Paulo com produção da Sexteto, o projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Limeira e o patrocínio da Nacional Tubos por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC) do Estado de São Paulo.

Serviço – Inscrições abertas para o curso de coral do projeto Encanto da Voz, que acontece em Limeira às quintas-feiras, com início em 5 de março, no Emcea (Rua da Boa Morte, 471, Centro), com turmas às 15h e 17h; na Casa 1 (Rua Renato Moreti, 222, Parque Nossa Sra. das Dores) com turma às 18h30 e no CEU Geada (Avenida Prefeito Ari Levi Pereira, s/n, Bairro Geada) com turma às 20h. O curso terá a duração de um ano letivo e é gratuito e livre para todos os públicos. As inscrições podem ser feitas pessoalmente nos locais do curso ou pelo link: www.bit.ly/limeira_ev

Mais informações à imprensa:

Aline Soriani (MTb 83.160) – (19) 3731-3489 / (19) 98282-1758

aline.soriani@3sprojetos.com.br | www.3sprojetos.com.br