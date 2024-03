INSCRIÇÕES ABERTAS PARA EDIÇÃO DE 10 ANOS DA CORRIDA DO REI

MORADOR DE HOLAMBRA TEM DESCONTO DE 20%

A Corrida do Rei, uma das mais concorridas e charmosas provas de pedestrianismo do interior do Estado, chega esse ano à 10ª edição. E as inscrições para essa etapa mais que especial já estão abertas! A corrida, que acontece em 28 de abril, terá percursos com 3km, 5km e 10km. O cadastro para participação deve ser feito pelo site www.corpuseventos.com/inscricoes. Moradores com Cartão Cidadão, por sua vez, poderão garantir a inscrição na sede do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, no Espaço Cidadão, com 20% de desconto! Não fique de fora desta festa que alia esporte e turismo em uma prova dinâmica e repleta de belas paisagens!