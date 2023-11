Inscrições Abertas para o Curso de Pintura em Tecido do Clube da Terceira Idade de Engenheiro Coelho!

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Assistência Social e do Fundo Social, informa que a partir de quarta-feira, 8 de novembro, abrirá as inscrições para o curso de “Pintura em Tecido” direcionado a todos que fazem parte do Clube da Terceira Idade.

Para realizar a inscrição, os idosos interessados devem procurar o Fundo Social de segunda a sexta-feira, na Rua Eufrosino Gomes, 119, no Jardim Luiz Favero, ou ligar para o número 3857-9422, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Venha soltar sua criatividade e fazer novas amizades! Esperamos por você.