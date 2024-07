INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O FESTIVAL DA MÚSICA DE MOGI MIRIM ‘NOVO SOM’

Estão abertas as inscrições do Festival da Música de Mogi Mirim ‘Novo Som’, que premiará as melhores canções com premiação em dinheiro e até gravação em estúdio. A iniciativa é promovida pela produtora RCK Audiovisual, que tem o apoio da lei Paulo Gustavo, em parceria com a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Os vencedores serão conhecidos durante o festival, que acontece em setembro. Para se inscrever, é só acessar o link https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdIucpBEmxw1Z…/viewform , ler o regulamento e preencher os dados. O período de inscrições se encerra no dia 17 de agosto.

As inscrições são abertas a todos os artistas, obedecendo à regra interna do festival, de 70% das vagas voltadas a artistas regionais no raio de 100 km de Mogi Mirim, e 30% voltadas para músicos do restante do país. Cada participante (banda, duplas ou solos) poderá inscrever, no máximo, uma música, devendo ser comprovadamente autoral. Se a letra for em outro idioma, deverá ser enviada, também, uma cópia da tradução.

Dos trabalhos inscritos, serão selecionadas 24 músicas autorais para apresentação no festival. Nos dias 6, das 19h00 às 22h30, e 7 de setembro, das 14h00 às 17h30 e 19h00 às 22h30, acontecerão as eliminatórias. Serão oito artistas por eliminatória, de onde sairão três finalistas. Os classificados para a final se apresentam no dia 8 de setembro, das 14h00 às 17h30. Todas as apresentações serão realizadas no Espaço 250 anos, em frente ao Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”.

Durante o festival, os jurados irão avaliar as canções pela letra, melodia e performance geral do artista. O vencedor receberá como premiação um troféu, R$ 3.500,00 em dinheiro, e o direito de gravar uma música e um clipe em estúdio. O segundo colocado também levará para casa um troféu, R$ 2.000,00 em dinheiro e a gravação de uma música. E o terceiro será premiado com troféu e R$ 1.500,00 em dinheiro.

O Festival da Música de Mogi Mirim “Novo Som” tem como objetivos abrir espaço aos compositores e intérpretes de música de todos os gêneros; incentivar o interesse da população pela música como fonte de cultura e lazer; promover p intercâmbio cultural com os mais variados profissionais e gêneros musicais da cidade e região; e estreitar os laços de amizade entre os músicos, revelar novos talentos e divulgar suas atividades dentro e fora de Mogi Mirim.

Portanto,você que é artista de qualquer estilo e idade. que possui uma musica autoral, essa é a sua chance de mostrar o seu trabalho e ser premiado.