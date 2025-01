INSCRIÇÕES PARA A 2ª MEIA MARATONA DE MOGI MIRIM SEGUEM ATÉ DIA 6 DE MARÇO

Evento promovido pelo Studio Saúde será no dia 16 de março, com corridas de 21k, 10k e 5k, além de caminhada de 5k

Sabe aquela experiência única? E quando ela se soma àquele desafio que te impulsiona? Tudo isso e muito mais poderá ser vivido em Mogi Mirim (SP) no próximo dia 16 de março. O Studio Saúde, com o patrocínio oficial da Track & Field e da Lyndoia Verão, promoverá a 2ª Meia Maratona de Mogi Mirim. As inscrições podem ser efetuadas por meio do site da Ticket Sports em https://www.ticketsports.com.br/e/2-meia-maratona-de-mogi-mirim-70468.

O prazo para garantir seu lugar no evento termina às 23h59 do dia 6 de março de 2025 ou até que o limite de vagas seja atingido. Além da prova principal, de 21,3 quilômetros, serão realizadas ainda disputas de 5km e 10km, e caminhada de 5km. Largada e chegada acontecerão em frente ao Studio Saúde, na Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nº 204, Vila São João, próximo ao Zerão, em Mogi Mirim.

O start para a galera da meia maratona será às 5h45. Depois, às 6h30, largam os competidores dos 5km e dos 10km. Para fechar, 6h35, rola o start para os inscritos na caminhada. Haverá premiação geral e por categoria, com idade mínima de 14 anos para ser elegível ao pódio e faixas etárias nos 5km e 16 anos para as provas de 10km e de 21km.

A retirada dos kits acontecerá na loja da Track Field em Mogi Mirim, na Rua Padre Roque, nº 897, Centro (no Mall Best Center). Nos dias 13 e 14 de março, das 9h às 18h, e no dia 15 de março, entre 9h e 14h. Mais informações pelo WhatsApp (19) 99977-1845 ou pelo http://www.instagram.com/studiosaude.mogi.

“Nós que somos profissionais da saúde, da educação física, sabemos da importância da corrida na vida das pessoas. E além de cuidar do próprio corpo, correr significa superar limites. Em uma prova, desafiamos os concorrentes, mas, acima de tudo nós mesmos. As distâncias de 5 e 10km são especiais, mas, na nossa região, é tão rara uma prova de 21km que organizar um evento deste porte também nos desafia. Confiamos que será uma grande corrida, uma grande oportunidade para todos os participantes”, afirmou Leonardo Moreira, do Studio Saúde. “E temos que agradecer o apoio da Track & Field e da Lindoya Verão, parceiras que, sem dúvidas, vão elevar o nível do evento”, completou.

SERVIÇO – 2ª MEIA MARATONA DE MOGI MIRIM

Data:

16 de março de 2024

Horários:

Largada 21km: 5h45

Largada 10km: 6h30

Largada 5km: 6h30

Largada caminhada: 6h35

Local da largada e chegada:

Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, nº 204, Vila São João – próximo ao Zerão, em Mogi Mirim.

Inscrições

https://www.ticketsports.com.br/e/2-meia-maratona-de-mogi-mirim-70468

Percurso de 21,3km

https://www.strava.com/activities/10188441119?share_sig=4E5C9E601705695215&utm_medium=social&utm_source=ios_share

Percurso de 10km

https://www.strava.com/activities/10543632806?share_sig=649614C81705589496&utm_medium=social&utm_source=ios_share

Percurso de 5km

https://www.strava.com/activities/10543536327?utm_source=ios_share&utm_medium=social&share_sig=274503B31705414268&_branch_match_id=1410290036545112112&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXLy4pSixL1EssKNDLyczL1je0yCjOSDLLLXBPsq8rSk1LLSrKzEuPTyrKLy9OLbJ1zijKz00FAA1QpC89AAAA

Regulamento do evento

https://cdn.ticketsports.com.br/ticketagora/arquivos/evento/70468/797d96f7b3eb4a10b59fd561fb22b719638683087183494030.pdf?_gl=1*e1aww0*_gcl_au*MTA0NjU3MTcuMTczNzQ3NjM1Mg..*_ga*NDE4Mzg2MDY1LjE3Mzc0NzYzNDg.*_ga_SLL66C2YZ7*MTczNzQ3NjM0OC4xLjEuMTczNzQ3NjM1OC41MC4wLjA.

