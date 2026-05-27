Inscrições para concurso da Câmara de Holambra seguem até 15 de junho

Certame oferece cinco vagas imediatas e cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 7.430,61

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra está com inscrições abertas para o Concurso Público 01/2026, destinado ao preenchimento de vagas do quadro permanente de servidores da Casa de Leis, além da formação de cadastro reserva.

O prazo para inscrição termina no dia 15 de junho de 2026. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora Avança São Paulo.

Ao todo, o edital oferece cinco vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 3.246,98 a R$ 7.430,61, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 600, auxílio-refeição de R$ 217 e auxílio-saúde de R$ 627.

As oportunidades são para os cargos de Agente Legislativo de Recepção, com uma vaga e exigência de nível médio; Assistente de Comunicação, com uma vaga e exigência de nível superior com registro MTB; Contador, com uma vaga de nível superior; e Técnico Legislativo, com duas vagas de nível superior.

A taxa de inscrição é de R$ 50 para cargos de ensino médio e R$ 70 para cargos de ensino superior. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, possibilidade de solicitação de atendimento especial e critérios para isenção da taxa, conforme as regras estabelecidas no documento oficial.

A prova objetiva está prevista para o dia 19 de julho de 2026, em dois períodos. O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo, desde que os horários das provas sejam distintos.

Todas as informações sobre requisitos, conteúdo programático, cronograma completo e orientações para inscrição estão disponíveis no edital publicado no site da banca organizadora e no portal da Câmara Municipal de Holambra.

Os candidatos devem acompanhar atentamente as publicações oficiais para atualizações, convocações e demais comunicados referentes ao concurso.

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