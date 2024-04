Inscrições para concurso da Ceasa Campinas vão até o dia 18 de abril

No total, são 18 vagas em diversos cargos de todos os níveis escolares e com salário de até R$ 10 mil

As inscrições para o concurso público da Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa Campinas) enceram-se no próximo dia 18 de abril. Ao todo, são 18 vagas em diversos cargos, de todos os níveis escolares. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, organizador do processo e seleção . A taxa de inscrição varia de R$ 56 a R$ 98,80, dependendo do cargo. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão vale-transporte, vale-alimentação no valor de R$ 819 e vale-refeição no valor de R$ 1.038,00.

O concurso está dividido em quatro editais onde constam todas as informações e regulamento: edital nº 01/2024, edital nº 02/2024, edital nº 03/2024, edital nº 04/2024,

Entre os cargos disponíveis estão Agente de Gestão, Agente de Logística, Analista de Gestão e Finanças, Nutricionista, Analista de Secretariado Executivo, Engenheiro Eletricista e advogado. Veja abaixo a lista completa.

Veja abaixo os cargos, número de vagas, escolaridade, jornada de trabalho, salário e valor da inscrição.

– Agente de Gestão (Assistente em Gestão) – 3 vagas- Ensino Médio Completo – 36h – R$ 3.543,62

– Agente de Logística (Operador de Carga – 1 vaga – Ensino Fundamental Completo + Certificação como operador de movimentação de carga- 36h /R$ 2.315,84

– Analista Contábil e Fiscal (Gestão Contábil) – 1 vaga- Superior em Ciências Contábeis – 36h – R$ 5.288,69- Analista de Gestão e Finanças (Gestão Financeira) – 1 vaga – Superior em Ciências Econômicas ou Finanças – 36h – R$ 5.288,69- Analista em Gestão de Pessoas – 1 vaga – Superior em Administração, Gestão Pública, Tecnologia em Recursos Humanos, ou Gestão de Pessoas – 36h – R$ 5.288,69

– Analista em Tecnologia da Informação -1 vaga – Superior em Ciência da Computação; Análise de Sistemas, Sistemas de informação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 36h – R$ 5.288,69

– Analista Jurídico -1 vaga – Superior em Direito – 36h – R$ 5.288,69

Nutricionista – 3 vagas – Superior em Nutrição – 36h – R$ 5.288,69

– Técnico de Mercado Generalista – 2 vagas – Ensino Médio Completo – 36h -R$ 3.543,62

– Agente de Logística (motorista de veículos leves e pesados) – 1 vaga – Ensino Médio Completo, CNH categoria E + Certificação de transporte de pessoas – 36h – R$ 2.819,75

– Analista de Secretariado Executivo – 1 vaga – Ensino Superior: Letras ou Secretariado Executivo + Trilíngue(Português, Inglês e Espanhol) – 36h – R$ 7.087,32

– Engenheiro Eletricista -1 vaga – Ensino Superior em Engenharia Elétrica – 36h – R$ 10.196,00

– Advogado – 1 vaga – Direito + registro ativo na OAB – 36h – R$ 8.938,39